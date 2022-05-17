خمسة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن خمسة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن أربعة أسرى يواصلون الإضراب منذ تسعة أيام، وهم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة، إضافة إلى المعتقل كايد الفسفوس الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ خمسة أيام.

وفيما يلي نبذة عن هؤلاء الأسرى المضربين:

- حمدان (29 عامًا)، من بلدة برقة في نابلس، وهو معتقل منذ 4/10/2022، ويقبع في زنازين سجن (نفحة).

- ربايعة (22 عاما)، من بلدة ميثلون في جنين، وهو معتقل منذ 8/2/2023، ويقبع في زنازين سجن (نفحة).

- خضر (25 عامًا)، من مخيم الأمعري في رام الله، معتقل منذ 14/12/2022، وهو معتقل سابق أمضى 14 شهراً في سجون الاحتلال وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، أعاد الاحتلال اعتقاله.

- خليل (23 عامًا) من مخيم الفارعة، معتقل منذ 17/5/2022، ويقبع في زنازين سجن (نفحة).

- الفسفوس (34 عامًا) من دورا، معتقل منذ شهر 2/5/2023، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، وعلّقه بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، كما أنه خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة (131) يومًا، وعام 2019، ويقبع اليوم في زنازين سجن (النقب)، علمًا أن أشقاءه كافة تعرضوا للاعتقال.