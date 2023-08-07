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الاحتلال يعتقل شابا قرب حاجز الجيب شمال القدس

الإثنين 07 أغسطس 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا قرب حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لدى مروره على الحاجز- لم تعرف هويته.

في سياق متصل، حكمت محاكم الاحتلال على الناشط المقدسي رمزي العباسي بالسجن مدة سنة ويوم، كما حكمت على 3 فتية من بلدة العيسوية بالقدس بالسجن مدة 10 أشهر، وهم: نسيم شبانة ومحمد الخطيب ومحمود جاد الله.

وقررت سلطات الاحتلال تأجيل محاكمة الشقيقين أسامة ومحمد الفاخوري من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة إلى شهر 10 القادم.

#القدس #الاحتلال #حاجز الجيب

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