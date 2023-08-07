الاحتلال يعتقل شابا قرب حاجز الجيب شمال القدس

القدس المحتلة / سما /القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا قرب حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لدى مروره على الحاجز- لم تعرف هويته.

في سياق متصل، حكمت محاكم الاحتلال على الناشط المقدسي رمزي العباسي بالسجن مدة سنة ويوم، كما حكمت على 3 فتية من بلدة العيسوية بالقدس بالسجن مدة 10 أشهر، وهم: نسيم شبانة ومحمد الخطيب ومحمود جاد الله.

وقررت سلطات الاحتلال تأجيل محاكمة الشقيقين أسامة ومحمد الفاخوري من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة إلى شهر 10 القادم.