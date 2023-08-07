الشعبية ولجنة الأسرى للقوى تنظمان وقفةً إسناديةً للمعتقلين الإداريين

غزة / سما /

نظّمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، صباح اليوم الاثنين، وقفةً في مدينة غزّة لمساندة للأسرى الإداريين.

وشارك في الوقفة التي نُظّمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط مدينة غزة، قيادات وكوادر من الجبهة الشعبية، وقادة فصائل العمل الوطني، ومؤسسات عاملة في شؤون الأسرى، حيث رفعوا صوراً للأسرى والمعتقلين، ولافتاتٍ تُطالب بالإفراج عنهم.

وأكّدت منظمة الجبهة الشعبية بالسجون أنّها ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء، أولى خطواتها النضالية بالإعلان عن ثلاثة خطوات في إطار الضغط على الاحتلال الصهيوني.

وقال مركز حنظلة إنّ "الخطوات الثلاثة هي تعطيل الَعّد، وتعطيل الفحص، ولبس ملابس "الشاباص" لتوجيه رسائل واضحة لما يُسمى مصلحة السجون بأنّ جميع أعضاء الجبهة بالسجون جاهزون للتصعيد، والبدء بالخطوات التصاعدية".

وبين المركز، أنّ "تلك الخطوات تأتي بعد إعلان المنظمة سابقًا حالة الاستنفار الكامل في كافة السجون تنفيذاً لقرارها بالتصدي للهجمة الصهيونية الواسعة على قياداتها وكوادرها والتي كان آخرها عزل الرفيق القائد وائل الجاغوب".