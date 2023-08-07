سموتريتش يجمد تحويل أموال للخطة الخمسية بالقدس

القدس المحتلة / سما /

قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تجميد تحويل مليارين ونصف مليار شيكل لتمويل خطة خمسية في القدس المحتلة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربيةـ، فإن القرار اتخذ بسبب معارضة سموتريتش تخصيص مائتين مليون شيكل من هذا المبلغ لبرنامج اعدادي للجامعة العبرية، يهدف إلى دمج المقدسيين في الأكاديمية والتعليم العالي.

وقال سموتريتش خلال محادثات مغلقة إن دمج عرب في الجامعات من شأنه ان يشجع القومية المتطرفة، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن تقرر الحكومة الإسرائيلية، الأحد المقبل، اقتراح سموتريتش بتشكيل لجنة تضم أعضاء من مختلف الدوائر الحكومية لدراسة احتمال رصد هذه الأموال لزيادة فرص العمل.