إسرائيل: الإعفاء التجريبي من التأشيرة مع أميركا سيشمل سكان غزة الأميركيين

غزة/ سما /

أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، أن برنامج الإعفاء التجريبي من التأشيرة مع أميركا، سيشمل سكان غزة الذين يحملون الجنسية الأميركية، بدءا من 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، في إطار الاستعدادات التي ستمكّن الإسرائيليين دخول برنامج الإعفاء من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" اليوم، الإثنين، عن الموظف الرفيع في سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، غيل برينغر؛ وأوضح المسؤول المهام الخاصة في سلطة السكان والهجرة، إن "هذا الإجراء من شأنه أن يجعل الشروط المفروضة على الأميركيين في غزة مماثلة لتلك المفروضة على الأميركيين من الضفة الغربية".

وقال إن ذلك يأتي في إطار الفترة التجريبية التي بدأت في 20 تموز/ يوليوـ وكان وفد أميركي قد وصل إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، لمراقبة سير البرنامج التجريبي على الحواجز والمعابر الإسرائيلية، لتقييم الأوضاع بالنسبة للفلسطينيين الذي يحملون الجنسية الأميركية.

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن المرحلة الأخيرة من البرنامج التجريبي للإعفاء من تأشيرة الدخول إلى إسرائيل، ستبدأ نهاية الشهر الجاري، وستشمل الفلسطينيين الأميركيين من قطاع غزة.

ولفتت "كان 11"، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية وفي مقدمتها الشاباك تعتبر هذه المرحلة، أكثر المراحل تعقيدا، علما بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن هناك ما بين 500 إلى 600 فلسطيني يحملون الجنسية الأميركية يعيشون في قطاع غزة.