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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 07 أغسطس 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الإثنين.

* "هآرتس":

-ارتفاع معدل تسليح المُستوطِنات الإسرائيليات منذ مطلع 2023

-سموتريتش يبدأ بتنفيذ خطته المتطرفة في الضفة الغربية

* "يديعوت أحرونوت":

-نتنياهو يزور الصين الشهر المقبل.. رحلة قد تزعج بايدن

-نتنياهو يتعهد بتمرير قانون التجنيد

-عملية "تل أبيب" بدّدت قواعد المعادلة بعد عملية الجيش في جنين

"-العليا الإسرائيلية" تناقش قانون منع عزل نتنياهو

* "معاريف":

-تأييد حماس لعملية تل أبيب يعزز تقدير عدم وجود إمكانية للمصالحة

-إسرائيل تعطي الضوء الأخضر للجيش لتوسيع عملياته في الضفة

-واشنطن: مطالبة بإدراج مجموعة "فتية التلال" ضمن المنظمات الإرهابية

#الصحف الإسرائيلية

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