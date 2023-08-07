رام الله / سما /
فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الإثنين.
* "هآرتس":
-ارتفاع معدل تسليح المُستوطِنات الإسرائيليات منذ مطلع 2023
-سموتريتش يبدأ بتنفيذ خطته المتطرفة في الضفة الغربية
* "يديعوت أحرونوت":
-نتنياهو يزور الصين الشهر المقبل.. رحلة قد تزعج بايدن
-نتنياهو يتعهد بتمرير قانون التجنيد
-عملية "تل أبيب" بدّدت قواعد المعادلة بعد عملية الجيش في جنين
"-العليا الإسرائيلية" تناقش قانون منع عزل نتنياهو
* "معاريف":
-تأييد حماس لعملية تل أبيب يعزز تقدير عدم وجود إمكانية للمصالحة
-إسرائيل تعطي الضوء الأخضر للجيش لتوسيع عملياته في الضفة
-واشنطن: مطالبة بإدراج مجموعة "فتية التلال" ضمن المنظمات الإرهابية