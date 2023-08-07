رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الإثنين.

* "هآرتس":

-ارتفاع معدل تسليح المُستوطِنات الإسرائيليات منذ مطلع 2023

-سموتريتش يبدأ بتنفيذ خطته المتطرفة في الضفة الغربية

* "يديعوت أحرونوت":

-نتنياهو يزور الصين الشهر المقبل.. رحلة قد تزعج بايدن

-نتنياهو يتعهد بتمرير قانون التجنيد

-عملية "تل أبيب" بدّدت قواعد المعادلة بعد عملية الجيش في جنين

"-العليا الإسرائيلية" تناقش قانون منع عزل نتنياهو

* "معاريف":

-تأييد حماس لعملية تل أبيب يعزز تقدير عدم وجود إمكانية للمصالحة

-إسرائيل تعطي الضوء الأخضر للجيش لتوسيع عملياته في الضفة

-واشنطن: مطالبة بإدراج مجموعة "فتية التلال" ضمن المنظمات الإرهابية