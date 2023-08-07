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"حماس" و"الشعبية" تدينان القصف الإسرائيلي على سوريا

الإثنين 07 أغسطس 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" و"الشعبية" تدينان القصف الإسرائيلي على سوريا



غزة/ سما /

أدانت "حماس" و"الجبهة الشعبية"، اليوم الإثنين، القصف الإسرائيلي على سوريا الليلة الماضية، والذي أدى لمقتل وجرح العديد من الأشخاص بينهم جنود من النظام السوري.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، "إن المطلوب من كل القوى الحية في الأمة التكاتف لمواجهة عدوان الاحتلال عليها ووضع حد لعربدته، باعتباره هو العدو المركزي لكل الأمة".

بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية أن هذا العدوان يأتي في سياق الضغط على سوريا، ولتحقيق الأهداف التي لم تتحقّق بالحرب الإرهابيّة عليها، التي شجعتها ودعمتها إسرائيل والإدارة الاميركية. وفق وصفها وقولها.

وأكدت، أنّ العدوان وأهدافه سيفشل كما فشل المخطط الأشمل بفعل صمود الشعب والدولة السورية. بحسب تعبير بيانها.

#حماس #الجبهة الشعبية #سوريا #القصف الإسرائيلي

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