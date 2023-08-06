شائعات الحمل تلاحق هايلي بيبر من جديد

من المعروف عن عارضة الأزياء هايلي بيبر ونجم البوب جاستين بيبر أنهما أحد أقوى الأزواج في عالم هوليوود، واسمهما دائماً ما يرتبط بالشائعات والأقاويل.. كانت هناك شائعات جامحة تنتشر حول وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أن هايلي بالدوين تتوقع طفلها الأول من زوجها جاستين بيبر.. في البداية اعتقد معظمنا أن تقارير الحمل ستختفي قريباً، ولكن يبدو أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة في ذلك.

بدأ كل شيء عندما شوهدت هايلي في فستان أبيض ميدي في وقتٍ سابق من الشهر الماضي. نظراً لأنها عارضة أزياء؛ فهي دائماً تحافظ على رشاقتها ولياقتها، لكن يمكن ملاحظة أنها كانت مهتمة قليلاً ببطنها.. في نزهة أخرى، ارتدت هايلي قميصاً وكانت تحاول إخفاء بطنها بحقيبة اللاب توب الخاص بها.

بعد كل التلميحات السابقة، يبدو أن حمل هايلي بيبر قد تأكد في صورة وراء الكواليس؛ جنباً إلى جنب مع جاستين بيبر في حفل دريك من جولته الغنائية 'It's All a Blur Tour'. فبينما كان يمكن رؤية المغني الصغير جالساً، وقفت زوجته بالقرب منه مرتدية سترة سوداء وجينز أزرق. يمكن للمرء أن يلاحظ وجود نتوء واضح أثناء محاولتها إخفاءه عن طريق يديها حول بطنها.

هايلي بالدوين تنفي حملها

في العام الماضي، خاصةً في حفل توزيع جوائز غرامي، انتشرت شائعة حمل هايلي بالدوين، بشكل كبيرٍ بعد ظهورها بفستان فضفاض من الحرير، من توقيع دار Saint Laurent. وعلى ما يبدو؛ فإن الأمر قد استفز هايلي كثيراً؛ مما جعلها تخرج عن صمتها وتعلق برسالة على منشور في موقع Radar Online على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي جاء فيه: "جمهور هايلي بالدوين مقتنع بأنها حامل، بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل الغرامي مع زوجها"؛ حيث كتبت: "أنا لست حاملاً.. دعوني وشأني".

هايلي بيبر ترغب في إنجاب أطفال

كشفت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر أنها ترغب كثيراً في أن تنجب طفلاً من زوجها جاستين بيبر، إلا أن الحملات التي تتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي، تمنعها من ذلك.

وكشفت هايلي لـ The Sunday Times أنها وزوجها يرغبان فعلياً بجعل عائلتها أكبر وإنجاب الأطفال، إلى أن تتخطى بصعوبة الحملات الموجهة ضدها وضد زوجها وحتى أصدقائها، ولا يمكنها أن تنجب طفلاً في مثل هذه الظروف والبيئة غير الآمنة، وتعرضه لهذه الحملات والتعليقات القاسية.

وبات من المعروف أن النجمة هايلي بيبر تتعرض للكثير من الهجمات على الإنترنت، والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل، وذلك على أثر سخريتها غير المباشرة من حبيبة زوجها السابقة سيلينا غوميز.

جديرٌ بالذكر أن جاستين وهايلي، اللذين سيحتفلان بذكرى زواجهما الخامس في شهر سبتمبر، ألمحا إلى أنهما جاهزان لإنجاب طفل.