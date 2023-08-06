المتحدث العسكري الإسرائيلي: لا يمكن وصف هجمات المستوطنين سوى "إرهابية"

القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم الإثنين، إن الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤدي إلى تصعيد في المقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، وأكد حدوث ضرر محدود" في كفاءات سلاح الجو بسبب احتجاجات عناصر الاحتياط، ورجح أن يتسع هذا الضرر.

وأشار هغاري إلى أنه "يوجد في الأشهر الأخيرة تصعيد في الجرائم القومية والإرهاب القومي، التي تدفع فلسطينيين إلى الإرهاب". وقال لموقع "واينت" الإلكتروني حول إرهاب المستوطنين، إن "هذا إرهاب، ولا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك".

وتأتي أقوال هغاري على خلفية استشهاد الشاب قصي معطان في قرية برقة بنيران مستوطنين اثنين، يوم الجمعة الماضي. وأضاف أن "لا تكون هناك شكوك، فهذه الأمور تدفع أشخاصا في السلطة الفلسطينية ليسوا ضالعين في الإرهاب، إلى ممارسة الإرهاب. وينبغي معالجة هذه الظاهرة (أي الإرهاب اليهودي). وعندما يتم منع هذه الظاهرة، سيتراجع الإرهاب"، أي المقاومة الفلسطينية.

وقدم رئيس الشاباك، رونين بار، لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "إنذارا إستراتيجيا" حول الوضع في الضفة الغربية، جاء فيه أن الإرهاب اليهودي يغذي المقاومة الفلسطينية، وأن استهداف الفلسطينيين وأملاكهم سيؤدي إلى تنفيذ عمليات مسلحة فلسطينية، وفق لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس.

وأضافت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، حذر من أن الإرهاب اليهودي يزيد المحفزات لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

وتطرق هغاري في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إلى كفاءات الجيش الإسرائيلي على خلفية احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء. وقال إنه "نبذل جهودا من أجل الحفاظ على التماسك والكفاءات في الجيش، وهذا تحد كبير في هذه الأيام. والهدف هو عدم إدخال الخلاف إلى صفوف الجيش الإسرائيلي"، معترفا بأنه "يوجد ضرر محدود في سلاح الجو".وأردف هغاري أنه "سيكون هناك ضرر أكبر في كفاءات الجيش في حال لم يمتثل عناصر الاحتياط لاحقا. والجيش الإسرائيلي هو وجه المجتمع الإسرائيلي، وعندما لا يكون هناك إجماع في المجتمع فإنه يدخل إلى الجيش".

وأضاف أنه "في الوضع الحالي، يوجد تغيب في كتائب الاحتياط في الجيش، وتقرر حاليا معالجة ذلك من خلال أمر عسكري وجهه رئيس هيئة الأركان العامة إلى شعبة العمليات كي تكون السياسة محصورة حيال ذلك. وينبغي معالجة ذلك بإجراءات طاعة عندما لا تمتثل عناصر الاحتياط أو عندم يكون هناك تغيب عن الخدمة العسكرية. وسننفذ ذلك".