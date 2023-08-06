حراك سياسي مهم ينشط بالمنطقة.. اشتية: الأموال المحتجزة من حقوقنا

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، "إن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا وحقوقنا ومستحق لنا من ضرائبنا، وإسرائيل لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره".

وطالب اشتية في مستهل جلسة الحكومة، إسرائيل بعد ادعاءها أنها ستقدم حزمة تسهيلات، بإعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهرياً.

وفي سياق آخر، قال اشتية، "إن هناك حراكًا سياسيًا مهمًا تشهده المنطقة، والرئيس محمود عباس يشارك في هذا الحراك بنشاط عالي".

وأضاف، "نحن ندرك وواثقون بأن السعودية تعتبر أن القضية الفلسطينية محط اهتمامها، وعلى رأس أولوياتها في مداولاتها الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنها سند للأقصى والقدس وفلسطين.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم، قضايا أمنية ومالية وسياسية، وتطوير مواقع اثرية، ومشاريع مياه وكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية في مراكز الصحة، وعدد من الأنظمة والقوانين.