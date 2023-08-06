  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حراك سياسي مهم ينشط بالمنطقة.. اشتية: الأموال المحتجزة من حقوقنا

الإثنين 07 أغسطس 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حراك سياسي مهم ينشط بالمنطقة.. اشتية: الأموال المحتجزة من حقوقنا



رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، "إن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا وحقوقنا ومستحق لنا من ضرائبنا، وإسرائيل لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره".

وطالب اشتية في مستهل جلسة الحكومة، إسرائيل بعد ادعاءها أنها ستقدم حزمة تسهيلات، بإعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهرياً.

وفي سياق آخر، قال اشتية، "إن هناك حراكًا سياسيًا مهمًا تشهده المنطقة، والرئيس محمود عباس يشارك في هذا الحراك بنشاط عالي".

وأضاف، "نحن ندرك وواثقون بأن السعودية تعتبر أن القضية الفلسطينية محط اهتمامها، وعلى رأس أولوياتها في مداولاتها الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنها سند للأقصى والقدس وفلسطين.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم، قضايا أمنية ومالية وسياسية، وتطوير مواقع اثرية، ومشاريع مياه وكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية في مراكز الصحة، وعدد من الأنظمة والقوانين.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تبدي استعدادها للموافقة على "النووي السعودي" بشرط..

"الثلاجة فارغة".. أسوشيتد برس: هؤلاء الفلسطينيون يكافحون الآن للعثور على وجبتهم التالية

أسعار صرف العملات

إعلام إسرائيلي: عملية "تل أبيب" بدّدت قواعد المعادلة بعد عملية الجيش في جنين

معهد أمني إسرائيلي: تأييد حماس لعملية تل أبيب يعزز تقدير عدم وجود امكانية للمصالحة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم مساعدتهما منفذ عملية تل أبيب

وزير الخارجية الإسرائيلي: القضية الفلسطينية لن تكون عقبة أمام السلام مع السعودية

الأخبار الرئيسية

مستوطنين

المتحدث العسكري الإسرائيلي: لا يمكن وصف هجمات المستوطنين سوى "إرهابية"

20230807095350

تقرير: سيناريو "خطير – معقول" وإضعاف القضاء يردع إسرائيل من الحرب

image_processing20230807-766415-txzmzj

استشهاد فتى برصاص مستوطن قرب رام الله

"الكابينت" يقر "تسهيلات" لدعم السلطة

photo_2023-08-06_18-45-30

التعرف على هوية الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية