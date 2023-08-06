إطلاق موقع " أخبار السياحة الخليجيةwww.gulftourism.news "

ابو ظبي/سما/

أعلنت شركة آيريس ميديا، الشركة الرائدة في مجال الخدمات الإعلامية في أبوظبي، اليوم عن إطلاق موقع إخباري إلكتروني جديد بإسم " أخبار السياحة الخليجية www.gulftourism.news

ويتيح هذا الموقع الإخباري المتخصص في تغطية أخبار السياحة والترفيه والمنوعات والتعليم متابعة كل جديد يومياً في هذه القطاعات الحيوية .

ويتضمن هذا الموقع، الذي تمّ تصميمه بأسلوب عصري ومبتكر وبمواصفات حديثة تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية، تغطية خبرية يوميةمصوّرة تشمل كافة الأنشطة المُتخصّصة في القطاعات المذكورة بدولة الإمارات وغيرها من دول المنطقة والعالم .

وعن هذا الإطلاق، قال د. جمال المجايدة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة آيريس ميديا: "نتطلّع إلى استقطاب وجذب الجمهور بطرق فريدة ومُتميّزة بعيداً عن الطرق التقليدية المُتّبعة في التواصل مع الإعلام.

وأعرب عن امله في " أن يعمل هذا الموقع الجديد، الذي يتميز بإطلالة مُختلفة ومتميّزة، على سدّ الفجوة بيننا وبين القراء "

واختتم تصريحه قائلاً " سوف يُساعدنا الموقع الجديد على تقديم المزيد من المُساهمات المجتمعية، ولعب دور مهم في مجال تطوير المشهد الإعلامي الحالي الذي يشهد تحوّلات وتغيّرات مُتسارعة".

يتضمن الموقع الاخباريwww.gulftourism.news اقساما للفنادق والطيران والاقتصاد والتعليم وحول العالم بالاضافة الي المعارض والمؤتمرات والصحة والسياحة العلاجية ومقالات وآراء الكتاب

كما يتضمن اقساماً للفنون والتكنولوجيا والمنوعات والترفيه والمطاعم والموضة والجمال بهدف إرضاء كافة شرائح القراء والمهتمين .