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"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال في جنين وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

الإثنين 07 أغسطس 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال في جنين وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا



جدة / سما /

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء داخل مركبتهم قرب مدينة جنين.

واستنكرت منظمة التعاون، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.

وحمّلت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان مساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

#الاحتلال #جنين #منظمة التعاون الإسلامي #التعاون الإسلامي #المجتمع الدولي

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