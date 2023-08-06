أغرب الخرافات حول العالم

وكالات / سما /

في ظل التكنولوجيا والتقدم التي يعيش فيها العالم وتغير الحياة يومًا بعد يوم، تجد هناك الكثير ممن يؤمنون بالأساطير والخرافات، ليس فقط في الدول النامية بل في العالم بأكمله، هذه الخرافات نستعرضها فى السطور التالية، وفقًا لما نشره موقع "goodhousekeeping"

في تركيا

يحاول الناس تجنب تسليم السكين أو المقص مباشرة إلى بعضهم البعض، يعتقد أن القيام بذلك سيعجل بحدوث قتال أو مواجهة أو مشكلات كبيرة بين الاثنين.

في ألمانيا

من السيئ أن تتمنى لشخص ما عيد ميلاد سعيد قبل اليوم الفعلي للاحتفال، هذا بسبب الاعتقاد القديم بأن الشياطين لديها القدرة على الاستماع إلى رغباتنا الطيبة ومحاولة منعها من أن تتحقق.

في أسبانيا

يشعر الناس بالقلق من يوم الثلاثاء الثالث عشر، من كل شهر، أو إذا تزامن مع يوم الجمعة، ومن الخرافات الأخرى في نفس البلد، أنه من سوء الحظ أن تترك حقيبتك على الأرض، إذا قمت بذلك، فقد تقفز أموالك بشكل غامض منها، أوأيضًا أن أي شخص يمكنه تناول 12 حبة عنب خلال أول 12 ثانية من العام الجديد سينعم بحظ سعيد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

في كوريا

يعتقد أن النوم مع المروحة يجعلك أكثر عرضة للوفاة أثناء نومك خاصة إذا كنت صغيرا جدا أو كبيرا في السن، ومن شده الاعتقاد بحقيقة تلك الخرافة قام أحد الأساتذة في قسم الهندسة النووية والكمية في كوريا قام بالفعل بتتبع حيوية ابنته عندما كانت تنام أمام المروحة.

في الولايات المتحدة

القطط السوداء غالب ما يتم التعرف عليها كعلامة على سوء الحظ، ومع ذلك في المملكة المتحدة، يميل الناس إلى الاعتقاد بأن القطط السوداء هي مؤشر على الحظ السعيد.

في رومانيا

أما في رومانيا فإذا خرجت من باب غرفة مختلف عن الباب الذي دخلت منه، فقد يجلب لك الحظ السيئ.