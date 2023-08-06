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ابتكار سرير طبي كهربائي لإعادة التأهيل في روسيا

الإثنين 07 أغسطس 2023 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار سرير طبي كهربائي لإعادة التأهيل في روسيا



وكالات / سما /

أعلن إيغور ميندزبروفسكي مدير تطوير المشروع إياه، أن الخبراء ابتكروا أول سرير طبي كهربائي لإعادة التأهيل.

ويقول في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "لقد ابتكرنا سريرا يساعد على تسريع وتسهيل عملية إعادة تأهيل المرضى الذين يعانون من محدودية الحركة، مثلا، بعد جلطة دماغية.

ووفقا له، لهذا السرير 21 وضعية ويمكن توزيع وزن المريض بالتساوي لمنع التقرحات.

كما تسمح بوضعية عمودية وبالتقليب التلقائي، ما يخفض من حدوث مضاعفات مرتبطة بوجود المريض في وضعية ثابتة خلال فترة طويلة.

ولهذا السرير منصة خاصة تسمح بتخصيصها لطلب معين، ويمكن التحكم بها عن بعد. كما أن المريض من دون مساعدة الطاقم الطبي يمكنه تغيير وضعية السرير والجلوس وحتى إجراء تمارين رياضية.

ما يخفف العبء عن كاهل العاملين في المستشفى ويحسن عملية تأهيل المريض.

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