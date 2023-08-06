أين سيلعب سامي قعدان الموسم الحالي؟ اتحاد الكرة يقرر ويرد!

رفح / سما /

حسم اتحاد كرة القدم مصير اللاعب سامي قعدان بشكل نهائي بعد حالة اللغط التي سادت خلال الفترة الماضية وتوقيعه على عقد جديد لنادي شباب رفح في الوقت الذي تمسك خدمات رفح بحقه في اللاعب بعد نهاية الفترة الاحترافية في مصر.

وشهدت الفترة الماضية حالة شد وجذب قبل أن يتداعى اتحاد الكرة لدراسة مستفيضة لما تم تقديمه من قبل الأطراف ذات العلاقة وحسم مصير اللاعب بشكل نهائي.

وخاطب اتحاد الكرة نادي خدمات رفح صباح اليوم الأحد 6/8/2023 يعلمه بقرارات ملف القضية وأولها عدم قبول تسجيل اللاعب قعدان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023-2024 لإغلاق باب قيد اللاعبين حسب اللوائح المعمول بها، إضافة لرفض الموافقة على تسجيل اللاعب “استثنائياً” استناداً لقرار سابق لاتحاد الكرة بعدم فتح باب التسجيل خارج فترات القيد الرسمية.

ومن ضمن قرارات اتحاد الكرة التي شملها الكتاب الرسمي هو الموافقة على تسجيل اللاعب سامي قعدان على قيود نادي خدمات رفح في فترة الانتقالات الشتوية للموسم 2023-2024 إذا رغب اللاعب اللعب في فلسطين، بمعنى أنه لن يلعب إلا لخدمات رفح في فلسطين.

وأوقع اتحاد الكرة غرامة مالية على اللاعب قعدان بقيمة 1000 دينار أردني بسبب مخالفة اللوائح وتوقيعه مع ناديين مختلفين في موسم رياضي تُدفع قبل تسجيله.