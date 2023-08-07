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منتخب فلسطين للبيسبول يتغلب على باكستان ويتوج بلقب "كأس لينكولن"

الإثنين 07 أغسطس 2023 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب فلسطين للبيسبول يتغلب على باكستان ويتوج بلقب "كأس لينكولن"



واشنطن / سما /

حقق المنتخب الوطني الفلسطيني للبيسبول فوزاً مستحقاً بنتيجة 5/3 على نظيره الباكستاني في لقائهما الودي على لقب "كأس لينكولن" الودي، بالولايات المتحدة الأميركية.

وجرى اللقاء بحضور رئيس الاتحاد الباكستاني للعبة سيد شاه، وعضو الاتحاد الفلسطيني للبيسبول عبد الرحمن الغولة المقيم في الولايات المتحدة.

وقدم المنتخب الوطني أداءً جيدا خلال اللقاء أمام نظيره الباكستاني، الذي يعد واحداً من أقوى المنتخبات في لعبة البيسبول على مستوى العالم.

وأشاد رئيس الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول أحمد طافش بأداء المنتخب الوطني، وبجهود لجان الاتحاد التي ساهمت في إنجاح اللقاء.

وقدم الشكر إلى الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة على دعمها، ومساندتها للمنتخب الفدائي الفلسطيني للبيسبول، في المواجهة الودية مع المنتخب الباكستاني الصديق.

#البيسبول #منتخب فلسطين للبيسبول #باكستان #كأس لينكولن #الولايات المتحدة

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