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نتنياهو: التطبيع بين إسرائيل والسعودية ممكن إن توفرت الإرادة السياسية لذلك

الإثنين 07 أغسطس 2023 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: التطبيع بين إسرائيل والسعودية ممكن إن توفرت الإرادة السياسية لذلك



القدس المحتلة / سما /

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمكن لإسرائيل والسعودية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، حتى لو لم يتبادل البلدان الاعتراف.

وأشار نتنياهو لوكالة "بلومبيرغ" إلى أنه يمكن لإسرائيل والسعودية إنشاء "ممر اقتصادي" يمر عبر شبه الجزيرة العربية إلى أوروبا، يشمل الطاقة والنقل وتكنولوجيا الاتصالات.

وقال: "يبدو لي أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك بغض النظر عما إذا كان السلام قد تم رسميا بيننا أم لا".

وأضاف أنه "إذا كانت هناك رغبة سياسية، فستكون هناك طريقة سياسية لتحقيق التطبيع والسلام الرسمي بين إسرائيل والسعودية".

واعتبر أن هذا الوضع سيكون له "نتائج اقتصادية هائلة للمستثمرين".

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