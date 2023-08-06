حماس تنعى الفتى حامد وتؤكد أنّ شعبنا سيواجه إرهاب المستوطنين

غزة / سما /

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد الفتى رمزي فتحي حامد (17 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته بنيران مستوطن صهيوني في سلواد قضاء رام الله قبل يومين، لينضم إلى كوكبة من 32 طفلاً استشهدوا منذ بداية العام الجاري.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين أنّ شعبنا سيواجه إرهاب المستوطنين بكل قوة وبسالة، وسيرد بحزم على جرائم قتل الأطفال واستباحة الحرمات، وأن هذه الجرائم تستوجب تحركًا دوليًّا فاعلاً لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.