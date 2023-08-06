برشلونة قد يؤجل انتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

أصبحت القضية الرئيسية المتعلقة بانتقال الجناح الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان تخص الوقت، حيث أن الجناح مصمم على مغادرة نادي برشلونة ولكن يجب إنهاء المسائل المالية أولًا.

ورغم أن الصفقة أصبحت مكتملة مع اتفاق نجم بوروسيا دورتموند السابق مع الجانب الفرنسي، لكن يبقى الخلاف حول النسبة المئوية التي سيحصل عليها برشلونة من الـ50 مليون يورو التي سيدفعها النادي الفرنسي.

ويُذكر بأن الاتفاق المُعلن هو أنه سيتم تقسيم هذا المبلغ إلى النصف، حيث سيحصل برشلونة على 25 مليون يورو، وسيحصل ديمبلي ووكيله على الباقي، ولكن برشلونة يعتقد بأنه يحق له الحصول على المزيد.

وعلى هذا الأساس، فإنه لا يمكن لعثمان ديمبلي إتمام انتقاله رسميًا إلى باريس سان جيرمان حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

وبحسب التقارير الصحفية فإنه يحق لبرشلونة التمسك قانونًا باللاعب حتى 21 أغسطس وبعد ذلك يجب أن يسمحوا له بالتوجه إلى العاصمة الفرنسية، بينما كان ديمبلي يأمل بأن يتوجه إلى باريس في نهاية هذا الأسبوع حتى ينتظم في التدريبات مع ناديه الجديد.