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ركلات الجزاء تهدي أرسنال أول ألقابه هذا الموسم على حساب مانشستر سيتي

الإثنين 07 أغسطس 2023 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ركلات الجزاء تهدي أرسنال أول ألقابه هذا الموسم على حساب مانشستر سيتي



وكالات / سما /

توّج أرسنال بلقب كأس الدرع الخيرية بعد فوزه الصعب على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد.

وتأتي كأس الدرع الخيرية قبل أسبوع فقط من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023 – 2024.

ودخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية لموسم سيكون صعباً على الناديين اللذان يطمحا في الفوز بجميع البطولات.

واستمرت نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين حتى دخول الشاب المميز كول بالمر بدلاً من النرويجي إرلينج هالاند الذي لم يقدم المباراة المنتظرة منه.

وفي الدقيقة 77، نجح بالمر في تسجيل هدف التتويج بعد تصويبة رائعة سكنت شباك الحارس الإنجليزي رامسدل.

وقبل بدء احتفالات مانشستر سيتي بلقبه الأول هذا الموسم، نجح البلجيكي البديل تروسارد في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيجية، وينجح الجانرز في خطف اللقب في اللحظات الأخيرة من السيتي، ويتفوق أخيراً أرتيتا على أستاذه بيب جوارديولا.

 

#أرسنال #مانشستر سيتي #ركلات الجزاء

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