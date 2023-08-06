الاتحاد يغري محمد صلاح بعرض مدوي لمزاملة بنزيما

وكالات / سما /

فتح نادي الاتحاد السعودي، خط المفاوضات من أجل الظفر بخدمات المصري الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة “الرياضية” السعودية فأن نادي الاتحاد قد دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم المصري محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة السعودية، نقلاً عن مصدر مقرب من اللاعب، أنه بالفعل هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد.

وأضاف المصدر ذاته أنه العرض يجب أن يكون مغرياً للاعب محمد صلاح من أجل الانتقال للعب في السعودية خاصةً أن نجم ليفربول لا زال أمامه الكثير ليقدمه في إنجلترا.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنه عرض الاتحاد المقدم من أجل محمد صلاح يصل إلى 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده مع ليفربول.

يذكر أن نادي الاتحاد خلال الفترة الصيفية قد تعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرتغالي فيليبي جوتا والبرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى صفقتي صالح العمري وسلطان الفرحان.

وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد يفكر في إعارة جناحه البرتغالي جوتا لأي نادً هذا الصيف، في حال استقطاب نجم عالمي آخر في نفس المركز.