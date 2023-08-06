رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها الرئيسة، على خبر اغتيال قوات الاحتلال لثلاثة شبان من مخيم جنين وجلقموس على مفرق عرابة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يغتال ثلاثة شبان من مخيم جنين وجلقموس على مفرق عرابة

- الرئيس يؤكد أهمية تصعيد المقاومة الشعبية السلمية لحماية أهلنا وأرضنا

- الأحمد يبحث مع ميقاتي إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة

- الفاشية بأقبح صورها.. المتطرف "بن غفير" يطالب بتوفير الحصانة للمستوطن الإرهابي قاتل الشهيد قصي معطان

- الشيخ: الحكومة الإسرائيلية العنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون

- توبيخ نادر.. أميركا تصف استشهاد الشاب معطان على يد مستوطنين بالإرهاب

- مصرع شاب من حبلة بحادث سير

- الأسرى الإداريون يرجعون وجبات الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم

- ترمب يريد "تنحية" القاضي المكلفة بقضية التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات

- "العليا" الإسرائيلية تناقش قانون منع عزل نتنياهو بهيئة تضم 11 قاضيا

* "الأيام":

- إعدام ميداني: جيش الاحتلال يغتال مقاومين وفتى قرب مفرق عرابة

- "الإداريون" يعيدون وجبات الطعان وخمسة منهم يواصلون إضرابا مفتوحا

- إخطار بهدم منزل منفذ عملية تل أبيب في رمانة

- جنين: قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد

- الشيخ: حكومة إسرائيل تحاصر السلطة وتسعى إلى تقويضها

- بن غفير يطالب بالحصانة للمستوطن قاتل شهيد برقة

- هدم ووقف بناء 15 منزلا في بلدة يتما وتهجير ست عائلات بدوية شرق رام الله

- تل أبيب: الآلاف من مواطني أراضي الـ48 يشاركون بمسيرة "الأموات"

- "الشاباك" لنتنياهو: الإرهاب اليهودي يصعد العمليات

- محكمة لـ"حماس" تقضي بإعدام سبعة أشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال

* "القدس":

- 3 شهداء بينهم طفل قرب جنين

- مداهمات واعتقالات وإخطارات ودهس طفل

- بن غفير يطالب بمنح "وسام تقدير" وتوفير الحصانة للمستوطن قاتل الشهيد قصي معطان

- رئيس الأمن الخارجي الأسبق: إسرائيل تقترب من نهايتها

- نبوءة رئيس "الشاباك" تتحقق: الإرهاب اليهودي يؤجج العنف الفلسطيني

- قادة الائتلاف: العليا الإسرائيلية لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس