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مواجهات في جنين واعتقال 15 مواطنا من الضفة

الإثنين 07 أغسطس 2023 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات في جنين واعتقال 15 مواطنا من الضفة



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، 15 مواطنا من عدة مناطق بالضفة، كما اندلعت اشتباكات في جنين.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، من حاجز الجلمة بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسط مواجهات واشتباكات، واعتقلت الشابين محمد سمير خمايسه، وحسن يونس بوجيرمي، بعد مداهمة منزليهما في حي المراح .

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال، برقا شرق رام الله، واعتقلت كلا من: الجريح عمار عسلية، صقر عمار عسلية، محمود عمار عسلية، محمد عمار عسلية-عبد عمار عسلية,
كما اعتقلت من قرية المغير ماهر النعسان، ومن بيت ريما مبتسم الريماوي.

وفي نابلس اعتقلت بيت فوريك شرق نابلس كلا من: زهير نصاصرة، محمود نصاصرة، كاظم حنني.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، قصي عمر صبيح (23 عاما) من بلدة الخضر، ويزن محمود طقاطقة (20 عاما) من بلدة بيت فجار.
ومن القدس اعتقلت المواطن لؤي أبو السعد.

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