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قوات الاحتلال تعتقل مقدسيا وتمدد اعتقال 6 آخرين

الأحد 06 أغسطس 2023 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل مقدسيا وتمدد اعتقال 6 آخرين



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، مقدسيا ومددت اعتقال 6 آخرين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالقدس، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي رشيد محمد درويش من بلدة العيسوية شمال القدس.

وأضاف البيان ان سلطات الاحتلال مددت اعتقال الفتى المقدسي نور الدين القواسمي، والشاب أحمد شويكي، ووسام زعاترة، وعدنان شاويش، حتى الخميس المقبل. كما مددت اعتقال المقدسي صهيب نبابتة حتى الأحد المقبل. والفتى عز الدين طوطح حتى الأربعاء المقبل، فيما قررت الإفراج عن المقدسي عبد العال شويكي شرط توقيع كفالة.

#اعتقال مقدسي

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