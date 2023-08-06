الرئيس عباس يشيد بأبطال المقاومة الشعبية

رام الله/سما/

تسلم الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان 2022.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ووفد الهيئة.

وأطلع شعبان، سيادته، على أبرز ما تضمنه التقرير السنوي من نشاطات وفعاليات قامت بها الهيئة للتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لسرقة الأرض الفلسطينية، ومشاريع الضم والتوسع الاستيطاني من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين.

بدوره، أعرب سيادته عن تقديره لأبطال المقاومة الشعبية على نشاطاتهم والإنجازات التي حققوها بالتصدي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ونجاحهم بإزالة بعض البؤر الاستيطانية الاستعمارية، مؤكدا أهمية تصعيد المقاومة الشعبية السلمية لحماية أهلنا وأرضنا.

وأكد الرئيس أن إجراءات الاحتلال ومستوطنيه على الأرض لتكريس سياسة الهدم والترحيل والتهويد وتوسيع رقعة الاستيطان وغيرها، ستفشل بجهود أبناء شعبنا الذي يتصدى بمقاومته الشعبية السلمية لجميع أشكال الضم والتوسع العنصري لسرقة الأرض الفلسطينية.