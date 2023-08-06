  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة: مصرع شاب بحادث سير في قلقيلية

الأحد 06 أغسطس 2023 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة: مصرع شاب بحادث سير في قلقيلية



قلقيليىة/سما/

 لقي شاب (22 عاما) من بلدة حبلة مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر حادث سير وقع بين مركبة ودراجة كهربائية على مدخل بلدة حبلة بمحافظة قلقيلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوجود حادث سير بين مركبة ودراجة كهربائية قرب مدخل حبلة، وتم تحريك مركبات الإسعاف وخبراء الحوادث إلى المكان، حيث تبين وجود إصابتين إحداهما وصفت بالخطيرة وتم تحويلها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ولاحقا أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين متأثرا بإصابته.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث ولإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.

#الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

ادارة بايدن تنقل رسالة إلى حكومة نتنياهو حول التسهيلات للفلسطينيين

"إسرائيل" تبدي استعدادها للموافقة على "النووي السعودي" بشرط..

أسعار صرف العملات

إعلام إسرائيلي: عملية "تل أبيب" بدّدت قواعد المعادلة بعد عملية الجيش في جنين

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

وفاة مسن بعد تكبيله وسرقته بالداخل المحتل

ثلاثة رجال يهاجمون سائحاً إسرائيلياً في ألمانيا

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-06_18-45-30

التعرف على هوية الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في جنين

20230806075443

هذا ما انتهى إليه اجتماع "الكابينيت"..

الفصائل تتوعد.. جيش الاحتلال يستعد لإطلاق الصواريخ من غزة

photo_2023-08-06_15-25-51

بالفيديو: الاحتلال يغتال 3 شبان جنوب جنين

000_8VP7FA

"إسرائيل" تبدي استعدادها للموافقة على "النووي السعودي" بشرط..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية