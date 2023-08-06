الشرطة: مصرع شاب بحادث سير في قلقيلية

قلقيليىة/سما/

لقي شاب (22 عاما) من بلدة حبلة مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر حادث سير وقع بين مركبة ودراجة كهربائية على مدخل بلدة حبلة بمحافظة قلقيلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوجود حادث سير بين مركبة ودراجة كهربائية قرب مدخل حبلة، وتم تحريك مركبات الإسعاف وخبراء الحوادث إلى المكان، حيث تبين وجود إصابتين إحداهما وصفت بالخطيرة وتم تحويلها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ولاحقا أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين متأثرا بإصابته.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث ولإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.