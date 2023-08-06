العالول يستقبل السفير المصري

رام الله/سما/

استقبل نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، في مكتبه اليوم الأحد، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، إيهاب سليمان.

ووضع العالول السفير المصري في صورة الأوضاع السياسية التي تمر بها فلسطين، وخاصة الهجمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من جرائم يرتكبها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، واصفاً هذه الجرائم والاعتداءات بغير المسبوقة، وما يرافق ذلك من ممارسات الاحتلال التهويدية والاستفزازية واعتداءاته في مدينة القدس بحق مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، وما تشهده المدينة من ممارسات وسياسات تهودية خطيرة تغير واقع المدينة وطابعها، وما تفرضه هذه السياسات من تشديد وتضييق للخناق على حياة المواطنين الفلسطينيين هناك.

وشدد العالول على تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بكامل الحقوق الفلسطينية المتعلقة بضرورة مواصلة النضال والصمود حتى إنجاز الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره، أكد السفير سليمان، دعم بلاده الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، كما أكد استمرار دور مصر فيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، بهدف ضمان الوحدة الوطنية الفلسطيني