الشيخ: "حكومة الاحتلال تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون "

رام الله/سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، "إن الحكومة الإسرائيلية حكومة عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون"، مشيراً إلى أن من يحاصر السلطة ويسعى إلى إضعافها وتقويضها هي حكومة إسرائيل.

جاء ذلك في أعقاب أنباء مناقشة "الكابينيت" الإسرائيلي تقديم تسهيلات للفلسطينيين.

وأضاف: "إن مشكلة الشعب الفلسطيني تكمن في الاحتلال الذي يجب أن يرحل لا أن يجمّل صورته".

ودعا الشيخ، الإدارة الأمريكية إلى طرح مبادرة سياسية خلاقة ترتكز على الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وخلق أفق سياسي يفضي إلى مفاوضات جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الشيخ خلال لقاءه الأخير مع نائب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية اندرو ميللر، ممارسة الضغط الجدي والفاعل لإجبار إسرائيل على وقف إجراءاتها الأحادية كافة، وهذا ما التزمت به في العقبة وشرم الشيخ وتنصلت منه.

ودعا الشيخ الولايات المتحدة إلى تصنيف المنظمات اليهودية التي تدعو وتمارس القتل ضد الفلسطينيين بمنظمات إرهابية وإدراجها على لوائح الإرهاب الدولي.