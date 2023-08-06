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حماس تعقب على اغتيال 3 مواطنين جنوب جنين

الأحد 06 أغسطس 2023 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على اغتيال 3 مواطنين جنوب جنين



غزة/سما/

عقبت حركة حماس، مساء اليوم، على عملية اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار عرابة جنوب جنين.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس: "العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا .

وأكد قاسم أن الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفعيه الثمن.

وشدد على أن هذه الدماء الذكية ستكون وقوداً لتصعيد الفعل الفدائي واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة ، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال.

وأشار إلى أن هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين

#علية اغتيا

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