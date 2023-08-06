بالفيديو: الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين جنوب جنين

جنين/سما/

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، 3 فلسطينيين، بعد إطلاق النار على مركبة كانوا بها قرب دوار عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال ("يمام") نفذت عملية "تصفية" استهدفت "خلية" فلسطينية، على حد تعبيرها، وادعت أن الخلية المزعومة خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأضافت التقارير أن قوات الجيش احتجزت جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تم اغتيالهم داخل مركبتهم قرب جنين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "أحبطت قوات الجيش منذ فترة وجيزة خلية فلسطينية في منطقة جنين، وأضاف البيان أن مزيدا من التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأظهر مقطع فيديو وثّق عملية الاغتيال، مجموعتين من قوات الاحتلال تحتميان خلف مركبتين تحملا لوحات ترخيص فلسطينية، وسط إطلاق نار كثيف استهدف المركبة الفلسطينية التي كانت تبعد بضعة أمتار.