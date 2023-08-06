بالفيديو: الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين جنوب جنين

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، 3 فلسطينيين، بعد إطلاق النار على مركبة كانوا بها قرب دوار عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال ("يمام") نفذت عملية "تصفية" استهدفت "خلية" فلسطينية، على حد تعبيرها، وادعت أن الخلية المزعومة خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأضافت التقارير أن قوات الجيش احتجزت جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تم اغتيالهم داخل مركبتهم قرب جنين.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "أحبطت قوات الجيش منذ فترة وجيزة خلية فلسطينية في منطقة جنين، وأضاف البيان أن مزيدا من التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأظهر مقطع فيديو وثّق عملية الاغتيال، مجموعتين من قوات الاحتلال تحتميان خلف مركبتين تحملا لوحات ترخيص فلسطينية، وسط إطلاق نار كثيف استهدف المركبة الفلسطينية التي كانت تبعد بضعة أمتار.
وقال جيش الاحتلال والشاباك في بيان مشترك: قتلنا خلية فلسطينية في جنين مكونة من ثلاثة شبان من بينهم نايف أبو صويص، وهو قائد الخلية وأحد قادة كتيبة جنين وكان مسؤولاً عن سلسلة عمليات في الآونة الأخيرة. على حد زعمهم.
وادعى الاحتلال أن الخلية المزعومة كانت في طريقها لتنفيذ عملية، مشيرة إلى أنه تم العثور في السيارة على سلاح من نوع M16.