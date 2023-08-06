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فتوح يعقب على دعوة بن غفير لمنح وسام تقدير لقاتل الشهيد معطان

الأحد 06 أغسطس 2023 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يعقب على دعوة بن غفير لمنح وسام تقدير لقاتل الشهيد معطان



رام الله/سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن دعوة ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير، إلى منح وسام تقدير للمستوطن الذي قتل الشهيد قصي معطان، خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله، هي دعوة صريحة إلى ارتكاب مزيد من عمليات القتل والاغتيالات بحق المدنيين الفلسطينيين. 

وأضاف فتوح في تصرح صحفي اليوم الأحد، أن هذه الوقاحة من الوزير المجرم هي رسالة واحتقار للمجتمع الدولي، وضرب للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان بعرض الحائط، وتعكس مدى عمق الإرهاب والفاشية الذي يحكم سياسة حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية الخارجة على القانون.

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#بن غفير

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