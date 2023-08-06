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مصرع 24 شخصا بحادث سير في المغرب

الأحد 06 أغسطس 2023 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 24 شخصا بحادث سير في المغرب



الرباط/سما/

أودى حادث سير بحياة 24 شخصا الأحد، في إقليم أزيلال بوسط المغرب كما أفادت السلطات المحلية، في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجل في المغرب لحوادث السير.

وأوضحت سلطات الإقليم، أن حافلة تقل ركابا كانت متجهة إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات انقلبت على إحدى المنعرجات، ما أدى إلى هذه الحصيلة الكبيرة من الضحايا.

وأفادت موقع “هسبريس” أن 22 راكبا لقوا حتفهم بمكان وقوع الحادث على مستوى دوار آيت واكريم، فيما لفظ اثنان آخران أنفاسهما الأخيرة في مستشفى القرب بدمنات. وأضاف أن الضحايا، ينحدرون من دوار آيت عنيناس بجماعة آيت تمليل.

وفتحت الأجهزة المختصة تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحادث، بحسب البيان.

 

ووفقا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بلغ عدد حوادث السير العام الماضي 113 ألفا و740 حادثا، أدت إلى مصرع 3201 شخص بانخفاض نسبي مقارنة مع 2021.
ووضعت السلطات المغربية استراتيجية “وطنية للسلامة الطرقية” تهدف إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.

(وكالات)

#المغرب .

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