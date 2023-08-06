معهد أمني إسرائيلي: تأييد حماس لعملية تل أبيب يعزز تقدير عدم وجود امكانية للمصالحة

القدس المحتلة/سما/

عقب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي على إسراع حماس في التعبير عن دعمها لعملية تل أبيب، دون حتى تبني العملية بشكل رسمي.

ووفقاً لتقرير المعهد، يدل سرعة تأييد حماس لعملية تل أبيب على قوة عقلية حماس والتأييد الثابت والمستمر لفكرة الكفاح المسلح في شكل مقاومة قاتلة ضد الإسرائيليين.

وأوضح المعهد أن موقف حماس هذا يعزز تقدير عدم وجود إمكانية حقيقية للمصالحة الفلسطينية والجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكنوقراطية على أساس الحوار الذي بدأ في مصر الأسبوع الماضي ومطالبة أبو مازن بإنهاء المقاومة.

وكان ضابط أمن إسرائيلي قتل وأصيب عدد آخر مساء أمس الأحد في عملية اطلاق نار نفذها فلسطيني في مدينة تل أبيب.