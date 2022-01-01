  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أكثر من 30 مفقودا إثر غرق قاربين لمهاجرين قبالة إيطاليا

الأحد 06 أغسطس 2023 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 30 مفقودا إثر غرق قاربين لمهاجرين قبالة إيطاليا



روما/سما/

 فقد أكثر من 30 شخصا، اليوم الأحد، إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا وفق شهادات أدلى بها ناجون، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضحت المنظمة أن الناجين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصا كانوا على متن قارب، بينما تم الابلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في ظل أحوال جويّة عاصفة.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جياكومو إن الأخيرة تعتقد بوجود "30 مفقودا على الأقل" استنادا الى شهادات أدلى بها الناجون.

وتم فتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة أغريجنتي في جزيرة صقلية.

وقال قائد شرطة أغريجنتي إيمانويلي ريشيفاري إن المهرّبين كانوا على علم بلا شكّ بأن الأمواج ستكون عاتية.

وأضاف في تصريحات للصحافة المحلية "الأمواج العاتية متوقعة خلال الأيام المقبلة. لنأمل أن يتوقفوا"، معتبرا أن إبحار قوارب المهاجرين في طقس مماثل هو بمثابة "إرسالهم الى حتفهم".

#ايطاليا

الأكثر قراءة اليوم

ردود فعل إسرائيلية على عملية تل أبيب: "فشل أمني كبير!"

"حزب الله"ينشر توثيقًا جديدًا لتحرّكات هاليفي على الحُدود اللبنانية (فيديو)

"الحريديم" يهددون نتنياهو بحلّ الحكومة..

المناسبات الاجتماعية تثقل كاهل الموظفين الفلسطينيين لتقاضيهم رواتب منقوصة

"مسيرة الأموات" تنطلق غداً في تل أبيب

أسعار صرف العملات

تصريح لوزير لبناني عن "شخطة قلم" يثير غضب الكويت

الأخبار الرئيسية

20230804094318

جرائم المستوطنين تتفاقم… وإسرائيليون يحذرون من لحظة الغليان

بينها 7 إعدام .. أحكام قضائية بحق 14 متخابرًا مع الاحتلال

بايدن

محدث.. "إسرائيل" تقرر تجميد خطوة التسهيلات للسلطة الفلسطينية والأخيرة تهدد

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها ..

الجهاد الإسلامي تستنكر الزج باسمها في الهجمات على مقرات الأجهزة الأمنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية