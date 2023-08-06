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الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2022

الأحد 06 أغسطس 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2022



رام الله/سما/

 تسلّم الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية لعام 2022، وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة ماجد الحلو.

وأطلع رئيس الهيئة، سيادته، على أبرز نتائج التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية، والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط الموضوعة لتطوير عملها.

وأشاد سيادته بما تم تحقيقه خلال العام المنصرم من هيئة التقاعد الفلسطينية، والإنجازات التي حققتها، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات بما يحقق تقديم الخدمات التي تليق بالمراجع والمواطن.

#الرئيس عباس

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