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الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2022

الأحد 06 أغسطس 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2022



رام الله/سما/

 تسلم الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2022.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، وفد هيئة مكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة رائد رضوان، ونائب رئيس الهيئة جمال قاش.

وأطلع رضوان، الرئيس عباس، على أبرز نتائج التقرير السنوي، وما تضمنه من عمل الهيئة خلال العام المنصرم، والخطط الموضوعة لتطوير عملها بما يدعم تعزيز أسس الشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني.

بدروه، أشاد الرئيس، بعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون، مع المحافظة على حقوق المواطن وتعزيزها ضمن إطار سيادة القانون.

وحضر اللقاء، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

#الرئيس عباس

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