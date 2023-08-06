الأحمد يبحث مع ميقاتي إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة

رام الله/سما/

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الأحد، مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الوضع في مخيم عين الحلوة والإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، ومن الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن.