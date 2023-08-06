اتهام بسمة بوسيل بالاستيلاء على فيلا تامر حسني

وكالات / سما /

تعرضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني لهجوم من أحد المتابعين متهما اياها بالاستيلاء على فيلا تطليقها لترد الاخيرة عليه.



وفي التفاصيل، تساءل احد المتابعين عن سبب بقاء بسمة في فيلا تامر حسني رغم طلاقهما، لترد عليه مؤكدة أن الفيلا أصبحت ملكها.

وكتب المتابع على صورة بسمة بوسيل عبر "إنستغرام": "عايشة في فيلا تامر حسني في الساحل ليه؟ مفيش دم ولا كرامة دا مش بيت القاهرة ولا ولاد عشان يبقى بيت الزوجة دا بيت للمصيف في الساحل".

لترد عليه بسمة قائلة: "الفيلا أصبحت ملكي يارب ميجلكش سكتة قلبية بعد ما عرفت".



