إنذار عاجل لوقف عرض فيلم محمد رمضان

وكالات / سما /

تقدم أحد المحامين بإنذار رسمي للرقابة على المصنفات الفنية، يطالب فيه بوقف عرض فيلم محمد رمضان ع الزيرو للمؤلف مدحت العدل، مشيرًا إلى أنه بعد عرض الفيلم، وجد أن محتواه روج لجريمة تجارة الأعضاء البشرية بشكل يجعل المشاهد يتعاطف مع البطل المجرم.

أضاف الإنذار: من خلال أحداث الفيلم، يتاجر بطل العمل بالأعضاء البشرية لغرض نبيل وهو علاج نجله المريض، وهو ما يمنح هذه التجارة غير المشروعة دعماً معنوياً، ولهذا أطالب بوقف عرض فيلم ع الزيرو ولو مؤقتا، والعمل على مراجعة المحاذير الرقابية وتفعيل مواد قانون الرقابة على فيلم ع الزيرو، واتخاذ اللازم قانونًا.

رد الدكتور مدحت العدل

ورد الطبيب مدحت العدل مؤلف الفيلم على الإنذار قائلاً: انا رجل طبيب بشري وضد تجارة الاعضاء البشرية و أحاربها، كما ان لها سماسره يحتالون على الشباب و هم موجودون في كل مكان و هم مافيا لبيع الأعضاء و الأمر ليس مقتصراً على مصر فقط بل في كل دول العالم.

وتابع: لن ندفن رؤسنا في الرمال وسنواجه مثل هذه الجرائم و نتصدى لها في سبيل العلاج، الرقابه على المصنفات الفنية رقابه محترمة و تعي و تقدر قيمة فيلم ع الزيرو، و ما يدعو اليه من قيم إنسانية و محاولة التصدي لهذه التجارة المحرمة والمجرمة في العالم كله.

أبطال فيلم ع الزيرو

يعد فيلم ع الزيرو من بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.