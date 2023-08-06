فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الأحد.
* "هآرتس":
- عاش المسيحيون واليهود معًا في حيفا منذ سنوات والحريدين يهددون التعايش
- الشرطة الإسرائيلية تعزز حماية مظاهرات كابلان عقب عملية تل أبيب
- إسرائيل تراهن على اتفاق للتبادل الحر لتحقيق استفادة كاملة مع المغرب
* "يديعوت أحرونوت":
- مقتل إسرائيلي متأثراً بجروحه
- الآلاف يتظاهرون وسط تل أبيب ضد التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو
- اعتقال مستوطن من حزب بن غفير شارك في قتل الشهيد قصي معطان
- "الحريديم" يهددون نتنياهو بحلّ الحكومة
- تقديرات عسكرية إسرائيلية بخسارة الجيش "قدراً كبيراً" من جاهزيته
* "معاريف":
- حزب الله ينشر توثيقًا جديدًا لتحرّكات هاليفي على الحُدود اللبنانية
- "الكابنيت" الإسرائيلي يلتئم اليوم لتعزيز السلطة الفلسطينية
- ردود فعل إسرائيلية على عملية تل أبيب: "فشل أمني كبير!"
- اعتراف إسرائيلي رسمي: عنف المستوطنين يدفع إلى هجمات انتقامية فلسطينية