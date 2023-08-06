رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس":

- عاش المسيحيون واليهود معًا في حيفا منذ سنوات والحريدين يهددون التعايش

- الشرطة الإسرائيلية تعزز حماية مظاهرات كابلان عقب عملية تل أبيب

- إسرائيل تراهن على اتفاق للتبادل الحر لتحقيق استفادة كاملة مع المغرب

* "يديعوت أحرونوت":

- مقتل إسرائيلي متأثراً بجروحه

- الآلاف يتظاهرون وسط تل أبيب ضد التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو

- اعتقال مستوطن من حزب بن غفير شارك في قتل الشهيد قصي معطان

- "الحريديم" يهددون نتنياهو بحلّ الحكومة

- تقديرات عسكرية إسرائيلية بخسارة الجيش "قدراً كبيراً" من جاهزيته

* "معاريف":

- حزب الله ينشر توثيقًا جديدًا لتحرّكات هاليفي على الحُدود اللبنانية

- "الكابنيت" الإسرائيلي يلتئم اليوم لتعزيز السلطة الفلسطينية

- ردود فعل إسرائيلية على عملية تل أبيب: "فشل أمني كبير!"

- اعتراف إسرائيلي رسمي: عنف المستوطنين يدفع إلى هجمات انتقامية فلسطينية