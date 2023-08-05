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الاقتصاد بغزة يُحدّد سعر السكر ويُحذر التجار

الأحد 06 أغسطس 2023 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة يُحدّد سعر السكر ويُحذر التجار



غزة / سما /

قال المدير العام للسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة أسامة نوفل، اليوم الأحد، إن طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة تتابع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة على مدار الساعة، وتحرّر محاضر ضبط للتجار المُخالفين.

وبيَّن نوفل في تصريح إذاعي، أن هناك تراجعاً على أسعار زيوت الطهي بشكل ملحوظ، مؤكداً أنها لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود ارتفاع على أسعارها.

ولفت أن سعر رطل السكر 10 شواكل للمستهلك، وهناك تعليمات لدى حماية المستهلك بتحرير محاضر ضبط لأي تاجر يرفع السعر، محذّراً التجار من أي استغلال ورفع للأسعار.

وأوضح أن قطاع غزة يستهلك شهرياً نحو 3760 طناً من السكر، وخلال أسبوعين دخل حوالي 2700 طن، لافتًا إلى توفر كميات جيدة من السكر.

#وزارة الاقتصاد بغزة #السكر #حماية المستهلك #السلع

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