موجة حارة قادمة تضرب فلسطين خلال هذه الأيام ..

رام الله / سما /

كشف الراصد الجوي عاصم عصيدة، اليوم الأحد، أن موجة حارة وجديدة ستصل فلسطين بداية الأسبوع المقبل.

وأكد عصيدة أنّ آخر التوقعات تشير إلى أن الموجة الحارة الجديدة ستبدأ السبت وتتطور بقيم حرارية مرتفعة تصل نهايات الثلاثينات في القدس الشريف، وبداية الأربعينات على السهول والأغوار.

وتوقع أن تستمر الموجة ثلاثة أيام على الأقل؛ وفقًا لآخر التحديثات الجوية، لافتاً إلى أنّ الفترة ما زالت متوسطة، وقد تطرأ تغيرات على التوقعات الجوية حتى ذلك الحين.

ولفت أنه في حال وصول الموجة المذكورة فإنها ستتخطى الموجة السابقة حرارةً في عديد المناطق.