جمعية عبد الشافي تختتم تدريبا حول الكشف المبكر عن العنف المبني على النوع الاجتماعي

غزة / سما /

اختتمت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية تدريباً حول الكشف المبكر عن العنف المبني على النوع الاجتماعي (دليل الاحالة الموحد والمحدث) في فندق المتحف غزة بمشاركة 25 مشارك/ة من عدة مؤسسات أهلية و قاعدية شريكة .

وتناول التدريب الذي استمر على مدار 6 أيام متتالية عدة مواضيع أهمها: الفرق بين دليل ادارة الحالة القديم والدليل الجديد ، نموذج التقييم وتحديد مستوى الخطورة ، خطة السلامة وكيفية تأمين الناجية المعرضة للعنف والتقييم المبدئي والتقييم الشامل عن ادوار مدير الحالة ومشرف مدير الحالة، الافصاح للمتخصصين وغير المتخصصين المباشر والغير مباشر ، كما تخلل التدريب قصص حالات ونماذج واقعية .

وفي ختام التدريب قامت المنسقة / رشا عودة و المدربة / صباح زين الدين بتوزيع الشهادات على المتدربين الذين أبدوا امتنانهم لعقد هذا التدريب متمنين مزيداً من التدريبات التي ترفع من مستوى اداء تقديم الخدمة لصالح ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي .

ويأتي هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع تحسين البيئة الشاملة والآمنة للنساء من ذوات الإعاقة ودون الإعاقة في قطاع غزة الذي تنفذه جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية بالشراكة مع جمعية أطفالنا للصم بتمويل من الوزارة الفدرالية الألمانية للتنمية من خلال "سي بي ام" ألمانيا.