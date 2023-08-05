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واقعة صادمة.. تمساح يقتل لاعباً ويجر جثته

الأحد 06 أغسطس 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
واقعة صادمة.. تمساح يقتل لاعباً ويجر جثته



وكالات / سما /

تمكن تمساح من لاعب كرة القدم خيسوس لوبيز أورتيز (تشوتشو)، المحترف في نادي ديبورتيفو ريو كانا في الدوري الكوستاريكي، بعدما هاجمه وهو يسبح في نهر بسانتا كروز.

وفي فيديو متداول، يظهر التمساح وهو يجرّ جثة اللاعب في عرض النهر الواقع شمال غربي كوستاريكا.

كما اضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على التمساح وقتله لاستعادة جثة اللاعب البالغ 29 عاما.

وكان اللاعب يقوم بتمارين بدنية عندما قرر السباحة، ثم قفز من فوق جسر على نهر كاناس، حسبما قال جيران اللاعب لرقيب الشرطة المحلية.

من جانبها، قالت الشرطة في بيان: "للأسف أغرقه التمساح، ولا نعرف إن كان مات غرقا أم بسبب عضة التمساح".

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