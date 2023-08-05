ضباط أمريكا يعترفون بجرائمهم لأول مرة

وكالات / سما /

اعترف ستة ضباط سابقين من شرطة ولاية ميسيسيبي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بعد اعتدائهم على رجلين من ذوي البشرة السوداء خلال عملية مداهمة منزل في يناير.

ووفا لهيئة الإذاعة البريطانية، أقرت السلطات بأن مايكل جنكينز، البالغ من العمر 32 عامًا، وإيدي باركر، البالغ من العمر 35 عامًا، تعرضا للضرب والصدمة باستخدام المسدسات الكهربائية، وأصيب أحدهما في فمه.

صرح المدعي العام ميريك جارلاند أن الضباط "قاموا بتعذيب وإلحاق أذى لا يمكن وصفه بضحاياهم". وقد استقال الضباط الستة أو تم طردهم من العمل في يونيو.

كشفت وزارة العدل الأمريكية تهم حقوق الإنسان الموجهة للضباط الستة يوم الخميس. حضر الجميع أمام المحكمة الفيدرالية واعترفوا بذنبهم. ووجهت للضباط 16 تهمة، بما في ذلك التآمر على حقوق الإنسان، والحرمان من الحقوق، وإطلاق النار، وعرقلة سير العدالة.

أفاد ممثلو الادعاء بأن الضباط داهموا منزل الرجلين في براكستون بولاية ميسيسيبي في 24 يناير. قيد الضباط أيديهم واعتدوا عليهم لأكثر من ساعتين.

ضباط أمريكا يعذبون ذوي البشرة السمراء

و استخدم الضباط المسدس الكهربائي وضربوهم بشكل متكرر واستخدموا تعبيرات عنصرية. وأشار ممثلو الادعاء إلى أن أحد الضباط أطلق النار على السيد جنكينز في فمه، مما أدى إلى بتر لسانه وكسر فكه.

ووجهت إلى الضباط 16 تهمة ، بما في ذلك التآمر على الحقوق المدنية ، والحرمان من الحقوق ، وإطلاق سلاح ناري ، وعرقلة سير العدالة.

قال ممثلو الادعاء إن الضباط دخلوا منزل الرجلين في براكستون بولاية ميسيسيبي في 24 يناير، ثم قيدوا أيديهم واعتدوا عليهم لأكثر من ساعتين، استخدم الضباط الرجلين مسدس الصعق وضربوهما بشكل متكرر ووصفوهما بالشتائم العرقية.

قال المدعون إن الضباط فشلوا بعد ذلك في تقديم المساعدة الطبية لجنكينز لأنه كان ينزف ، وبدلاً من ذلك تجمعوا خارج المنزل للتوصل إلى قصة كاذبة، قال ثلاثة من الضباط إنهم أعضاء في "فرقة Goon Squad" - وهي مجموعة من ضباط مقاطعة رانكين المعروفين باستخدام القوة المفرطة وعدم الإبلاغ عنها.

وقال المدعي الأمريكي دارين جيه لاماركا عن منطقة ميسيسيبي الجنوبية: "ارتكب ضباط إنفاذ القانون السابقون أعمال عنف وحشية لإهانة الشارة التي ارتداها كثيرون آخرون بكل فخر وشرف، انتهكوا قسمهم وأصبحوا المجرمين الذين أقسموا على حمايتنا منهم".