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دراسة تحذر من تأثير قلة تناول الألياف أثناء الحمل

الأحد 06 أغسطس 2023 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تحذر من تأثير قلة تناول الألياف أثناء الحمل



وكالات / سما /

كشفت دراسة جديدة أجريت في اليابان أن تناول الألياف الغذائية أثناء الحمل يلعب دورًا مهمًا في نمو الطفل لاحقًا، وأوضح الباحثون أن تناول نظام غذائى منخفض الألياف أثناء الحمل قد يؤذى دماغ الطفل، بحسب موقع "هيلث داي".وتتوافق النتائج مع الدراسات التي أجريت على الحيوانات والتي أظهرت أن قلة الألياف أثناء الحمل تؤدي إلى إبطاء وظيفة عصب الدماغ في النسل.

الأطفال الذين تناولت أمهاتهم أقل كمية من الألياف لديهم مخاطر أكبر للتأخر في التواصل وحل المشكلات والمهارات الاجتماعية.

قال قائد الدراسة كونيو مياكي ، الأستاذ المساعد في علم الوراثة البيئية بجامعة ياماناشي في اليابان: "تستهلك معظم النساء الحوامل في اليابان أليافًا غذائية أقل بكثير مما هو موصى به".وأوضحت مياكي في بيان صحفي: "قدمت نتائجنا أدلة معززة على أن نقص التغذية أثناء الحمل يرتبط بزيادة خطر تأخر النمو العصبي لدى الأطفال".بالنسبة للدراسة ، قارن الباحثون نمو الأطفال الذين تناولت أمهاتهم كمية أكبر من الألياف بتلك الخاصة بالأمهات اللائي تناولن كميات أقل من الألياف.

 اشتملت الدراسة على 76000 من الأمهات والرضع الذين كانوا جزءًا من دراسة اليابان للبيئة والأطفال.

مقارنة بالأطفال الذين تناولت أمهاتهم معظم الألياف أثناء الحمل ، فإن أولئك الذين تناولت أمهاتهم كمية أقل من الألياف كانوا أكثر عرضة للتأخر في النمو العصبي.

أثرت التأخيرات على مهارات الاتصال وحل المشكلات والمهارات الاجتماعية الشخصية كما رأى الباحثون تأخرًا في تطور الحركة والتنسيق.في اليابان ، كمية الألياف الغذائية اليومية الموصى بها هي 18 جرامًا وفي الولايات المتحدة وكندا ، يبلغ 28 جرامًا.

وقال مياكي: "تظهر نتائجنا أن التوجيه الغذائي للأمهات الحوامل أمر بالغ الأهمية للحد من مخاطر المشاكل الصحية المستقبلية لأطفالهن".

تشمل المصادر الجيدة للألياف الغذائية المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.يجب على النساء الحوامل التأكد من أن نظامهن الغذائي يتضمن المستويات الموصى بها من الألياف.

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