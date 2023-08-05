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العلاج بالروائح يحسن الذاكرة بنسبة (226%)

الأحد 06 أغسطس 2023 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلاج بالروائح يحسن الذاكرة بنسبة (226%)



وكالات / سما /

اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في إيرفين أن العلاج بروائح الزيوت الطيارة الطبيعية يمكن أن يحسن الأداء المعرفي بنسبة 226 بالمئة.

وتشير مجلة Frontiers in Neuroscience إلى أن 43 متطوعا أعمارهم 60-85 عاما، شاركوا في هذه الدراسة قسموا عشوائيا إلى مجموعتين، استلم أفراد المجموعة الأولى قناني صغيرة محتوية على زيوت طيارة مركزة، والمجموعة الثانية (الضابطة) قناني صغيرة فيها كمية بسيطة من العطر. وكانت هذه القناني تحتوي على زيوت الورد والبرتقال والأوكالبتوس والليمون والنعناع وأكليل الجبل والخزامى.

وكانت هذه القناني تنشر بعد تثبيتها روائح مختلفة مدة ساعتين في الليل خلال ستة أشهر، وكان العطر يغير كل أسبوع. وقد خضع جميع المشتركين إلى تقييم باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي قبل وبعد انتهاء الاختبارات، وكذلك خضعوا لاختبارات عصبية نفسية.

وقد اتضح للباحثين أن أفراد المجموعة الأولى تحسنت لديهم الوظائف المعرفية بنسبة 226 بالمئة مقارنة بأفراد المجموعة الثانية.

واظهرت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي تحسن عمل مناطق الدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرار. كما أعلن أفراد المجموعة أن نوعية نومهم تحسنت كثيرا.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين حاسة الشم وعمل الدماغ معروفة منذ زمن. فمثلا يمكن أن يشير فقدان حاسة الشم إلى 70 مرضا عصبيا ونفسيا بما فيها الزهايمر وباركنسون والفصام وإدمان الكحول.

#العلاج #الذاكرة #الروائح #العطر #الأداء المعرفي #الشم

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