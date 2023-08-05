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شباب الخليل يتجاوز الهلال ويضرب موعدا مع المكبر في نهائي الكأس

الأحد 06 أغسطس 2023 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب الخليل يتجاوز الهلال ويضرب موعدا مع المكبر في نهائي الكأس



الخليل / سما /

ضرب "شباب الخليل" موعدًا مع "جبل المكبر" في نهائي بطولة "كأس الشهيد أبو عمار" لأندية المحترفين في المحافظات الشمالية، بعد فوزه بركلات الترجيح على "هلال القدس"، مساء أمس السبت، في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعتهما على استاد "بيليه" في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لمثله، حيث افتتح "الهلال" التسجيل في الدقيقة 38 بهدف سجله أحمد عودة عيسى بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعادل محمد البدوي النتيجة بعد أقل من دقيقتين.

ولم يتمكن الفريقان من حسم نتيجة المباراة خلال الشوط الثاني، ليحتكما إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت للشباب 4-2. وسجّل للشباب أحمد عودة عيسى، ومصعب أبو سالم، وساري جاد الله، وإسلام يغمور، في حين سجّل للهلال محمد أبو ميالة، وسامر زبيدة، وأهدر موسى فيراوي وعلي عدوي.

ويلتقي "شباب الخليل" مع "جبل المكبر" في المباراة النهائية، بعد فوز الأخير على "السواحرة" بهدف نظيف، أمس الجمعة، في المواجهة الثانية ضمن الدور نصف النهائي.

#شباب الخليل #نهائي الكأس #الهلال #جبل المكبر

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