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تحديد موعد انضمام فيتور روكي إلى برشلونة

الأحد 06 أغسطس 2023 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد انضمام فيتور روكي إلى برشلونة



وكالات / سما /

أصبح لزامًا على فريق نادي برشلونة أن ينتظر حتى نهاية العام الحالي حتى يتمتع بخدمات المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي.

ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو بأن أتلتيكو باراناينسي سيقوم بالتعويل على المهاجم الشاب حتى نهاية هذا العام.

وكانت قد ظهرت تقارير في وقتٍ سابق تتحدث عن محاولات برشلونة لضم اللاعب الواعد في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

لكن النادي البرازيلي يريد استمرار لاعبه حتى الشتاء حيث سيعتمد عليه في التأهل إلى كوبا ليبرتادوريس في الموسم القادم، حيث يحتاج النادي إلى ذلك في عامه المئوي.

يتواجد أتلتيكو باراناينسي حاليًا في كأس الليبرتادوريس للعام الحالي، ولكنه بعد أن خسر من بوليفار 3-1 في دور الـ16، يحتاج للفوز بنتيجة كبيرة في لقاء العودة للحفاظ على آماله في المنافسة.

#برشلونة #فيتور روكي

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