تقرير: الاحتلال هدم 36 منشأة بالقدس واعتقل 151 شخصا بتموز

رام الله / سما /

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 151 حالة اعتقال، وأصابت 17 فلسطينيا بالرصاص الحي، وهدمت وجرفت 36 منشأة وأرض في المدينة خلال تموز/ يوليو الماضي، حسب تقرير صادر عن محافظة القدس.

وقالت المحافظة في تقريرها الشهري، إن 6542 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، خلال الشهر الماضي.

ولفتت إلى أن المستوطنين نفذوا 15 اعتداءً بحق المقدسيين خلال تموز، من بينها 5 اعتداءات بالإيذاء الجسدي، كما نظموا مسيرة في ذكرى "خراب الهيكل"، والتي تعد من أبرز الجرائم بحق المدينة المقدسة، ومحاولات طمس هويتها الفلسطينية.

ووثقت المحافظة في تقريرها إقدام قوات الاحتلال على هدمت وجرفت 36 منشأة وأرض، في القدس، منها 8 منشآت تم هدمها بشكل ذاتي قسري، إضافة لتنفيذ 14 عملية حفر وتجريف للأراضي.

وأعلنت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز، عزمها بناء 450 وحدة استيطانية جديدة بين بلدتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس، على مساحة تبلغ 12 دونما.

وتخطط حكومة الاحتلال لبناء مستوطنة كبيرة على أراضي بلدة مقدسية، ويشمل المخطط الاستيطاني، بناء 670 وحدة استيطانية في بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس.

وحسب التقرير، فإن محاكم الاحتلال أصدرت 34 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، كان أعلاها الحكم على الأسير المقدسي قصي عليان لمدة 14 عاما ونصف، ومن بين الأحكام 8 أحكام بالاعتقال الإداري.

ورصدت محافظة القدس 20 قرارا بالحبس المنزلي، بحق مقدسيين من بينهم العديد من الأطفال، وتراوحت مدتها ما بين يومين وحتى الحبس المنزلي المفتوح.

وخلال تموز الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 21 قرارا بالإبعاد، منها 10 قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى، وسلمت 7 فلسطينيين قرارات بمنع السفر.